Bolsonaro anuncia no Twiiter a liberalização da posse de arma de fogo por decreto

Em vésperas de tomar posse como Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro anunciou que vai liberalizar a posse de arma de fogo por decreto, uma promessa de campanha. O anúncio foi feito pelo recém-eleito através de uma publicação na rede social Twitter.

De acordo com a Folha de São Paulo, o futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, quer que a medida seja posta em prática nos primeiros cem dias de governo.



O deputado federal e filho do futuro Presidente, Eduardo Bolsonaro, partilhou a publicação do pai também no Twitter, sublinhando que "muitas outras novidades estão por vir ainda".

Foi também através do Twiiter que Eduardo Bolsonaro aproveitou para criticar o Estatuto do Desarmamento e o ex-presidente Lula: "Os mensaleiros aprovaram o estatuto do desarmamento em 2003 a mando de Lula. Desde 2005 o povo pediu via referendo mudanças. Só em 2019, a custa de muito sangue inocente - em torno de 50 a 60.000 assassinatos/ano - foi eleito um presidente que vai ouvir os clamores do povo", escreveu.

Apesar de os pormenores da medida não serem ainda conhecidos, os órgãos de comunicação do Brasil avançam que a ideia será flexibilizar um maior acesso à posse de arma, isto é, esclarecendo o que pode ser entendido como "efetiva necessidade", parâmetro fundamental da lei atual para que uma licença seja atribuída, explica a Folha de São Paulo.