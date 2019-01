Bolsonaro é operado (pela terceira vez) devido a esfaqueamento

Jair Bolsonaro é submetido a uma nova cirurgia, esta segunda-feira, em São Paulo. O Presidente brasileiro deverá ficar no bloco operatório entre as 6h30 e as 9h30 (hora local), depois de ter sido internado, no último domingo, no Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo.

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, vai assumir o lugar de Bolsonaro durante 48 horas, sendo que o presidente tenciona retomar o cargo ainda no hospital, durante o tempo em que estiver internado. Prevê-se que Jair Bolsonaro leve até dez dias a recuperar desta intervenção, mas este já deu ordem para que seja montado um gabinete provisório dentro do hospital para tratar dos assuntos do Estado, de acordo com O Globo.

Este domingo, o boletim médico de Bolsonaro dava conta de que o Presidente passara já por uma avaliação clínica pré-operatória, exames laboratoriais e de imagem, no momento do internamento, apresentando resultados normais.

A Presidência da República já afirmou que Bolsonaro se mostrou "muito animado e feliz com os resultados do exame", antes daquela que será já a terceira cirurgia a que é submetido desde setembro de 2018.

Os médicos vão reconstruir a parte do intestino que foi rompida pela facada de que Jair Bolsonaro foi alvo, num ataque durante a campanha eleitoral para as presidenciais no Brasil, das quais viria a sair vitorioso, em outubro.