Bolsonaro espera bater recorde de Lula. Quer 250 mil pessoas na cerimónia de posse

Ultimam-se os preparativos para a cerimónia de tomada de posse de Jair Bolsonaro, marcada para o primeiro dia do ano novo, numa cerimónia onde são esperadas entre 250 mil a 500 mil pessoas, de acordo com a equipa de Bolsonaro.

O novo presidente brasileiro já chegou a Brasília, este sábado. Bolsonaro espera 250 mil pessoas na tomada de posse e pretende bater o recorde de Lula, que levou em 2003, 150 mil pessoas à capital.

A cruzada 17, um grupo de motociclistas com origem em vários estados brasileiros, foi um dos primeiros a chegar a Brasília. São cerca de 40 e vieram do Ceará, Alagoas e Rio de Janeiro e esperaram para receber Bolsonaro.

Nos próximos dias, o presidente eleito vai ficar na Granja do Torto, naquela que será a sua residência oficial até à investidura.

Será da Granja do Torto que vai sair acompanhado da mulher até à catedral de Brasília: a primeira etapa de um dia longo. Depois da catedral, Bolsonaro segue para a esplanada dos ministérios, Congresso e Palácio do Planalto.



Esperado por muitos brasileiros, as medidas de segurança vão ser apertadas, com revistas e muitas proibições, principalmente nos locais por onde vai passar a comitiva presidencial.

O Partido Trabalhista e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) anunciaram na sexta-feira que os deputados e senadores dos dois partidos não vão comparecer à cerimónia de posse de Jair Bolsonaro na terça-feira.