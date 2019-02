Bomba com 75 anos trava transportes e estradas em Paris

A detonação de uma bomba de 1944, do tempo da II Guerra Mundial, vai afetar estradas e transportes públicos em Paris este domingo, obrigando a retirar de casa, durante a manhã, quase duas mil pessoas.

A bomba, encontrada no início do mês em obras na Gare do Norte, vai mesmo afetar os comboios de alta velocidade que ligam Paris a Londres, cancelando cinco ligações.

A empresa que atravessa o Canal da Mancha aconselha os clientes a alterarem as viagens marcadas para este fim de semana, pedindo desculpas pelo incómodo.

Estão ainda previstos problemas nos comboios que ligam o centro de Paris ao maior aeroporto da cidade (Charles de Gaulle) e a evacuação de todo o distrito Porte de la Chapelle, bem como o corte de várias estradas, incluindo parte da autoestrada 1.

A imprensa francesa diz foi em 2003 a última vez que uma bomba da II Guerra Mundial foi encontrada em Paris, o que faz deste o acontecimento raro.

O objetivo das autoridades é levar a bomba para uma profundidade de 7 metros e explodi-la, 75 anos depois de ter caído na capital francesa no combate dos Aliados para libertar a cidade da ocupação da Alemanha nazi.