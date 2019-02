Bomba da segunda guerra mundial leva a retirada de 1.800 habitantes do norte de Paris

Cerca de 1.800 habitantes do norte de Paris e da cidade vizinha de Saint Denis foram retirados da zona este domingo para as autoridades procederem à neutralização de uma bomba da segunda guerra mundial.

A bomba, com várias centenas de quilos, estava enterrada desde que foi lançada, em abril de 1944.

A operação deverá estar concluída ao início da tarde, uma vez que os especialistas farão explodir a bomba num buraco de sete metros de profundidade protegido com sacos de terra, para tentar minimizar eventuais impactos.

O artefacto foi transferido do lugar onde foi encontrado, a 70 metros de distância, para aquele buraco esta manhã.

A bomba de fabricação norte-americana, provavelmente lançada por um avião britânico quando Paris estava ocupada pelos nazis na primavera de 1944, foi localizada no passado dia 04 de fevereiro, na sequência de obras junto a um dos corredores ferroviários de entrada da capital francesa.

A retirada dos habitantes daquela zona, num perímetro de 300 metros em redor do local onde decorre a operação, realizou-se entre as 6h00 e as 8h30 locais (5h00 e 7h30 em Lisboa).

Além disso, as autoridades interromperam a circulação numa boa parte das vias rodoviárias que atravessam aquela zona, incluindo uma autoestrada. Encerraram também linhas de metro e comboio, afetando ligações de alta velocidade internacionais, com destino a Londres e Bruxelas.