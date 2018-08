Dois grandes incêndios causam dificuldades aos bombeiros na Califórnia

Os milhares de bombeiros que combatem os numerosos incêndios na Califórnia estão com dificuldade em circunscrever os dois maiores, um deles em curso há quase três semanas e o outro, um dos que mais destruição causaram naquele Estado norte-americano.

De acordo com um balanço divulgado esta quinta-feira de manhã pelo serviço de bombeiros Calfire, o incêndio Carr destruiu quase 51.000 hectares desde que deflagrou, a 23 de julho, na sequência da "falha mecânica de um veículo".

Reduziu igualmente a cinzas 1.465 estruturas, incluindo mil habitações, o que o torna, neste momento, o sexto mais destruidor do Estado da costa oeste norte-americana.

Os mais de 4.200 bombeiros mobilizados -- dois dos quais morreram na semana passada -- conseguiram, até agora, circunscrever 35% do fogo que também já fez quatro vítimas civis.

"Na noite passada, o vento, o terreno escarpado e a seca complicaram o trabalho dos bombeiros", indicou a Calfire, prevendo "ventos fracos de sudeste para hoje, com condições climáticas quentes e secas".

O outro grande incêndio ainda por controlar é o incêndio Ferguson, que deflagrou a 13 de julho e, ao fim de quase três semanas, só estava esta manhã circunscrito em 39%, tendo já consumido 27.765 hectares, dos quais 2.300 só na noite de quarta-feira e madrugada de hoje.

"O sistema de altas pressões sobre o incêndio enfraqueceu durante a semana, resultando em condições atmosféricas mais quentes e mais secas", salientou a Inciweb, o serviço de informação sobre incêndios.

As chamas deste incêndio encontram-se perto do muito turístico parque nacional de Yosemite, cujo encerramento parcial foi prolongado pelo serviço dos parques nacionais até 05 de agosto se as condições o justificarem.

Quando ao chamado "Complexo Mendocino", formado por duas frentes de incêndio, registaram-se alguns progressos: o incêndio River está controlado a 50%, depois de ter queimado mais de 14.200 hectares, e o incêndio Ranch, a 33%, após destruir mais de 30.300 hectares.

Várias dezenas de milhares de pessoas viram-se obrigadas a abandonar as suas casas perante o avanço das chamas, mas desde há alguns dias, uma parte delas foi autorizada a regressar a casa.