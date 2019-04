Brexit: expulsão de judeus, há 500 anos, dá cidadania portuguesa a cantora britânica

Ana Silvera é uma compositora britânica, com origens judaicas em Portugal, que vive entre o Reino Unido e a Dinamarca e passa a vida a cantar pela Europa. Um cenário simples, até agora, que pode ficar profundamente ameaçado pelo Brexit.



Ouvida pela TSF, Ana Silvera admite que o Brexit é uma preocupação e que a incerteza do processo levanta várias dúvidas: "A minha vida poderá mudar muito, porque se eu não puder viajar para trabalhar e não puder viver na Dinamarca vai afetar a minha vida pessoal e profissional."



Como milhares de britânicos, Ana está a tentar obter cidadania num país europeu para contornar os obstáculos do Brexit. Para isso recorreu à lei portuguesa (Decreto-Lei n.º 30-A/2015, de 27 de fevereiro) que concede nacionalidade portuguesa a judeus sefarditas, descendentes das antigas comunidades judaicas da Península Ibérica, expulsas de Portugal nos séculos XV e XVI. Foi o que aconteceu à família Silvera, perseguida pela Inquisição e expulsa de território português no século XVI.



"A minha família foi expulsa de Portugal no fim do século XVI, depois foi para Itália, seguiu para Alepo, na Síria, e por fim chegou ao Reino Unido", explica Ana Silvera.



500 anos depois da expulsão dos Silvera, Ana está prestes a tornar-se cidadã portuguesa. O primeiro passo foi confirmar com a sinagoga do Porto as evidências de ancestralidade através do sobrenome, idioma familiar, genealogia e memória familiar dos Silvera no século VXI em Portugal.



"Depois de aprovarem o processo, que foi o que aconteceu no meu caso, e dizerem que és descendente de judeus portugueses, há várias fases impostas pelo Governo. Pelo que sei, o meu caso está já na última fase, à espera de aprovação oficial", remata a cantora britânica.



À espera da decisão do Governo português, Ana admite que a cidadania vai facilitar-lhe a vida na União Europeia e promete vir mais vezes a Portugal para atuar e conhecer o país. Até lá ficam as palavras que já aprendeu em português... "obrigada" e "muito bem"!



Desde o referendo ao Brexit, em 2016, mais de 15 mil britânicos pediram nacionalidade a outro país da União Europeia, segundo os recentes dados do Eurostat.

