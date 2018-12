Brexit: Governo tem "obrigação moral" de apoiar quem emigrou no tempo da troika

Ouça a entrevista de Nuno Domingues a Guilherme Rosa, no Almoço TSF

Guilherme Rosa é um ex-autarca trabalhista português, em Londres, e dinamizador do Movimento Portuguese 4 Europe. Em conversa no Almoço TSF, com o jornalista Nuno Domingues, o político alertou para a obrigação moral do Governo para com emigrantes portugueses no Reino Unido.

O tema do Brexit está longe de ter fim, a política britânica está num caos, com a primeira-ministra a ser desautorizada pelo próprio partido e a apresentar-se sem grande margem negocial no último Conselho Europeu. Mas no dia a dia as pessoas sentem essa pressão?

O ex-autarca acredita que "o país vive em convulsão diária" com um "um processo onde não se vê o fim à vista", fala num processo político e "intelectualmente muito intenso", porém, acredita que "a vida pacata das pessoas não se modificou muito".

Questionado sobre os portugueses que foram para o Reino Unido, Guilherme Rosa alerta para a obrigação moral do Governo em ajudar essas pessoas.

"Há uma obrigação moral do nosso Governo, já que as pessoas foram nas piores circunstâncias, agora que as coisas já estão um bocadinho melhores, de criar ferramentas de apoio social e de integração e apoio a estas pessoas", realça o ex-autarca, recordando que "depois da crise económica em Portugal, da troika, foram muitos 'refugiados económicos' para o Reino Unido".

Guilherme Rosa relembra que as pessoas que deixaram Portugal "não tinham condições aqui, acabou-se o subsídio de desemprego e foram à procura do famoso elo dourado da proteção social e dos benefícios que os amigos ou familiares disseram que podiam ter acesso lá".

Em tempos de Brexit, Guilherme Rosa gostava ainda de ver uma diplomacia mais ativa no apoio às pessoas.

"Sou da opinião de que se podia e tem de se fazer muito mais e o nosso Governo podia fazer mais e ser mais ativo", esclareceu. "Nós podíamos ter uma diplomacia institucionalmente um bocadinho mais ativa e se calhar mais modernizada, no sentido de incitar à atividade comunitária das pessoas em termos de participação cívica ou agregação associativa", acrescentou ainda.