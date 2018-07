Reino Unido admite "risco muito real" de saída sem acordo da União Europeia

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, avisou esta segunda-fiera que existe um "risco muito real" de o Reino Unido abandonar o bloco comunitário sem um acordo de saída, resultado da posição dura tomada pela União Europeia (UE).

Hunt, chefe da diplomacia britânica desde a demissão de Boris Johnson, afirmou esta segunda-feira em Berlim, depois da sua reunião com o homólogo alemão, Heiko Maas, que "existe agora um risco muito real de um 'Brexit' sem acordo por acidente".

"Isto porque acredito que muitas pessoas na UE pensam que só têm de esperar o tempo suficiente para que a Grã-Bretanha pestaneje", disse Hunt, assegurando que "tal não irá acontecer".

Entre Bruxelas e Londres mantêm-se grandes divergências em relação aos termos de um novo acordo comercial e à regulação da única fronteira terrestre do país com a UE, entre a Irlanda do Norte, território que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, tem enfrentado divisões dentro do próprio núcleo duro do governo entre adeptos de um 'Brexit' "suave" que garanta o acesso ao mercado único ou união aduaneira e ministros que querem um divórcio mais radical que ofereça maior liberdade para negociar acordos comerciais com países terceiros.

Durante a sua primeira visita bilateral enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, Hunt afirmou que "a Alemanha não é só um dos melhores amigos da Grã-Bretanha na Europa", mas também no mundo.

O ministro insistiu que a visita à Alemanha não foi uma "ofensiva de charme", no entanto acredita-se que Londres procura conquistar os líderes da maior economia da Europa de modo a assegurar uma saída limpa do bloco comunitário.

"Sem uma verdadeira hipótese de abordagem dos negociadores da UE, existe agora um risco muito real de um 'Brexit' sem acordo de saída por acidente. E isso será incrivelmente difícil em termos económicos", indicou Hunt.

Hunt acredita que, nesse caso, o Reino Unido conseguirá sobreviver e prosperar economicamente, apesar da dificuldade, mas expressou receio de uma possível alteração das atitudes públicas britânicas para com a Europa.

O ministro alemão reiterou que a Alemanha "não quer um 'Brexit' desorganizado", mas sim um acordo, admitindo, no entanto, que serão necessárias novas negociações para atingir soluções práticas na questão da fronteira irlandesa.

Maas recusou comentar a ameaça feita pelo novo ministro do 'Brexit', Dominic Raab, que anunciou o condicionamento do pagamento da fatura de 39 mil milhões de libras (43,8 mil milhões de euros) a Bruxelas caso não chegue a acordo com a UE.

O parlamento da UE, bem os parlamentos nacionais do Reino Unido e das nações europeias, têm de ratificar o acordo antes da saída do país em março de 2019.