Brexit, o novo partido de Nigel Farage

O antigo líder do UKIP e eurocético Nigel Farage lançou esta sexta-feira o Partido do Brexit, força política com a qual pretende concorrer nas eleições europeias agendadas para maio.

Num evento realizado em Coventry, o atual eurodeputado britânico, que foi um dos principais rostos da campanha para a saída do Reino Unido da União Europeia, afirmou que pretende fazer uma "revolução democrática" na política britânica com este novo partido.

Farage salientou que este novo projeto político responde a um "desígnio" dos cidadãos, considerando que o Partido do Brexit será um "veículo político decente e respeitável", no qual os britânicos podem acreditar.

"Acho que o temos visto durante as últimas quatro semanas é a traição ao maior exercício democrático neste país", declarou Nigel Farage, numa referência ao novo adiamento da data para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), que foi fixada pelo bloco comunitário (e aceite pelo Governo britânico) para 31 de outubro deste ano.

Londres terá a opção de sair mais cedo, se conseguir que o acordo de saída negociado com Bruxelas seja aprovado pelo Parlamento britânico. Tal cenário significa que o Reino Unido terá provavelmente de realizar eleições para o Parlamento Europeu.

Na segunda-feira, antes do Conselho Europeu extraordinário que determinou o novo adiamento do "Brexit", o Governo britânico estabeleceu medidas para preparar uma participação nas eleições europeias a 23 de maio.

Nigel Farage esclareceu que esta nova força política não surge "simplesmente para lutar nas eleições europeias", frisando que o escrutínio europeu será "o primeiro passo do Partido do Brexit".

O reconhecido eurocético lembrou que se no passado afirmou que pretendia "provocar um terramoto político", agora tem a intenção de fazer "uma revolução democrática na política".

Também se mostrou dececionado em relação à gestão do executivo da primeira-ministra conservadora, Theresa May, do processo do "Brexit": "Somos leões liderados por burros".

O novo partido, frisou ainda Farage, será "profundamente intolerante com a intolerância" e irá representar toda a sociedade do país.

Durante o evento em Coventry, Farage apresentou vários dos 70 candidatos da lista do Partido do Brexit às europeias. Uma das candidatas é Annunziata Rees-Mogg, irmã do deputado conservador Jacob Rees-Mogg.

"A nossa democracia foi tão traída que senti que tenho de estar aqui hoje", disse Annunziata Rees-Mogg.

As eleições europeias 2019 vão ter lugar de 23 a 26 de maio.

Perante a possível participação do Reino Unido nas eleições europeias, uma sondagem publicada na quarta-feira, desenvolvida pela Hanbury Strategy e pelo "think-tank" (grupo de reflexão) Open Europe, atribuiu ao novo partido de Nigel Farage uma votação na ordem dos 10%, o que representaria que o Partido do Brexit seria a terceira força política mais votada, depois do Partido Trabalhista (38%) e do Partido Conservador (23%).

O antigo partido de Farage, o UKIP, apresenta 8% das intenções de voto, segundo a mesma sondagem.