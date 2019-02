Das duas uma: ou se adia o Brexit ou Reino Unido sai sem acordo. O xeque-mate de May aos deputados

Theresa May reiterou que o chamado "voto significativo" será repetido até 12 de março e que, se o texto submetido for chumbado, os deputados poderão decidir se o calendário de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) se mantém ou é pedida uma "extensão curta e limitada" para além de 29 de março.

PUB

A intervenção de May no Parlamento britânico destina-se a atualizar os deputados sobre o andamento das negociações com os líderes europeus e apresentar uma declaração, que vai ser debatida e votada na quarta-feira, sendo aberta a alterações.