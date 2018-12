Brexit, piratas informáticos e populismo. O que preocupa Juncker em 2019?

Jean Claude Juncker nega que a União Europeia esteja tentar dissuadir o Reino Unido de abandonar a Europa comunitária. Em entrevista ao jornal alemão Welt am Sonntag, o Presidente da Comissão Europeia reconhece que está preocupado com a coesão entre os 27 estados membros depois do Brexit, nada que faça com que os líderes europeus queiram, nesta altura, impedir a saída do Reino Unido.

Ouça a peça da jornalista Maria Miguel Cabo

O Presidente da Comissão Europeia garante que o objetivo da União Europeia é manter a coesão interna e começar a discutir novos traços com o Governo de Londres.



Juncker diz que respeita o resultado do referendo britânico e desmente que a União esteja a tentar manter o Reino Unido a todos os meios.



O líder europeu admite ainda que a União está pronta para negociar um novo acordo com a Grã-Bretanha, assim que o parlamento britânico aprovar o acordo de divórcio.



A cinco meses das Eleições Europeias, Juncker diz ainda estar preocupado com os desafios da Europa, a começar pela divisão dos europeus alimentada por movimentos populistas.



A crise política da Roménia é outra das preocupações, numa altura em que o Governo de Bucareste se prepara para assumir a presidência rotativa da União Europeia.



No plano externo, e no que toca ao acordo comercial sobre as tarifas dos carros, Donald Trump é outra dor de cabeça. Juncker espera que o Presidente norte-americano mantenha a palavra, caso contrário não se sente obrigado a honrar os compromissos com Washington.

O Presidente da Comissão Europeia manifesta também receio de que grupos de piratas informáticos da China e da Rússia possam influenciar as eleições europeias de 2019.