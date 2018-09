Theresa May pondera antecipar eleições para novembro

A equipa da primeira-ministra britânica, Theresa May, começou a avaliar os planos de contingência para um eventual bloqueio nas negociações do Brexit, que incluem a marcação antecipada de eleições em novembro, avançou este domingo o jornal The Sunday Times.

De acordo com a publicação, após o plano de May para a saída do Reino Unido da União Europeia ter sido rejeitado pelos líderes europeus, os assessores da ministra estudam a hipótese de eleições antecipadas para dar apoio público a uma eventual nova estratégia do Governo.

O semanário citou ainda uma conversa telefónica entre dois membros da equipa da primeira-ministra do Reino Unido, na qual é questionada a necessidade de convocar eleições antecipadas.

No entanto, uma fonte de Downing Street assegurou ao jornal que é "categoricamente incerto" o Governo britânico estar a preparar eleições e negou que estejam a decorrer reuniões para discutir a hipótese.

Em comunicado, Theresa May disse este domingo que é o momento de "manter a cabeça fria" e "controlar os nervos".

No documento, a primeira-ministra britânica acrescentou que sempre defendeu que as negociações do Brexit seriam difíceis.

A líder do Governo acusou ainda o Partido Trabalhista, o Partido Liberal Democrata e o Partido Nacionalista Escocês de quererem "aproveitar o momento para receber proveitos políticos".

Em junho de 2017, Theresa May convocou eleições antecipadas, antes de iniciar as negociações do 'Brexit', perdendo a maioria absoluta que detinha no parlamento.