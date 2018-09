Bruxelas lembra que responsabilidade sobre Aquarius cabe à Líbia

A Comissão Europeia reiterou esta terça-feira que é a Líbia quem tem responsabilidade sobre a embarcação 'Aquarius', que está ao largo da costa do país com 58 pessoas a bordo e aguarda autorização para atracar em porto seguro.

"A embarcação pode pedir para desembarcar na União Europeia e os Estados-membros podem autorizar, mas só as autoridades líbias têm responsabilidade legal pois foram estas que coordenaram o resgate", disse uma porta-voz do executivo comunitário Natasha Bertaud.

Bertaud adiantou ainda que até ao momento nenhum dos 28 entrou em contacto com a Comissão Europeia a propósito do 'Aquarius'.

As organizações não-governamentais (ONG) SOS Mediterranée e Médicos Sem Fronteiras, responsáveis pelo 'Aquarius', solicitaram às autoridades francesas autorização para atracagem em Marselha, por razões humanitárias.

A Autoridade Marítima do Panamá retirou recentemente o pavilhão ao navio, com base em queixas das autoridades italianas de que o capitão se recusou a devolver à origem imigrantes e refugiados resgatados no mar, acusação que as ONG negam.