Bug no FaceTime. Adolescente de 14 anos já tinha tentado alertar Apple para falha de segurança

Os utilizadores dos produtos da Apple descobriram no início da semana uma falha de segurança na aplicação de chamada de vídeo da Apple FaceTime, que permite que os utilizadores ouçam quem liga de um iPhone antes mesmo de atender. O que não se sabia até agora é que a falha já tinha sido identificada por um adolescente de 14 anos, que estava há mais de uma semana a tentar contactar a gigante norte-americana para alertar a empresa sobre o problema.

De acordo com a CNN Business, Grant Thompson estava a jogar videojogos com os amigos quando descobriu o bug na ferramenta que permitia transformar iPhones em dispositivos de escuta.

A mãe do adolescente, Michele Thompson, disse que tentou de tudo para chamar a atenção da Apple: enviou um email, ligou para a empresa, escreveu um tweet para Tim Cook, o CEO da Apple, e até enviou por fax uma carta no papel timbrado do seu escritório de advocacia.

Ainda assim, Thompson não recebeu resposta da empresa, numa tentativa de contacto que descreveu como "exaustiva e exasperante".

De qualquer forma, a falha informática foi descoberta por outros utilizadores e divulgada por vários meios de comunicação.

Um vídeo divulgado no Twitter mostra a facilidade com que esse bug permite ouvir o som proveniente de um iPhone contactado pelo FaceTime.