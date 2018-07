Calor extremo ataca norte da Europa mas poupa o sul

Enquanto uma boa parte da Europa desfruta de um verão favorável, o norte e o centro sofrem uma vaga de calor incomum, com riscos de incêndios e temperaturas históricas, como os 34.4 graus registados na Suécia.

Cerca de 70 fogos chegaram a estar ativos ao mesmo tempo na Suécia, alguns de grandes dimensões que obrigaram à evacuação de várias localidades, depois de semanas sem chuva e com altas temperaturas inesperadas pela população.

Na região central de Jämtland foi declarado o maior fogo, que durante uma semana queimou 20.000 hectares dos esforços conjuntos de seis países europeus no combate

A Alemanha, com regiões que entre abril e junho choveu menos de metade do que o esperado, sofre o seu verão mais quente em 15 anos, e decretou alerta máximo de incêndios a este da região de Frankfurt e a sudoeste de Berlim.

Já na Bélgica, a ausência de chuva e as temperaturas superiores a 35 graus motivaram cortes de água em vários municípios

Os centros de crise em Valónia e Flandres decretaram o nível laranja depois se registarem durante vários dias consecutivos temperaturas que excediam os 33 graus, alertando também para os bosques "extremamente secos".

As zonas do país predominantemente rurais, como as Ardenas, foram consideradas "altamente inflamáveis", segundo os bombeiros de Liège.

A situação é parecida na Holanda, que vive o seu mês mais seco desde o início dos registos, em 1901.

O calor e a falta de chuva das últimas semanas reduziram os níveis de água, o que causou a morte de várias espécies marinhas, um problema que o Reino Unido e a Irlanda também estão a ter, e que já levou, em ambos os países, à proibição de utilização de mangueiras.

Em França a previsão para sexta-feira era de 37 graus para todo o país, e 25 dos 96 departamentos da França Metropolitana encontravam-se em alerta laranja.

A noite de quinta-feira foi particularmente quente na capital, onde se registaram 24.6 graus, temperatura recorde no mês de julho desde 1976.

Meteorologistas na Áustria anunciaram a partir de sexta-feira dez dias de calor, com temperaturas superiores a 30 graus.

Neste verão também se multiplicaram as tempestades causadas pelas alterações de temperatura, e em algumas zonas a seca já começou a afetar a produção de pasto para o gado.

Os meteorologistas checos também aumentaram na sexta-feira os alertas devido à vaga de calor, com temperaturas esperadas entre os 30 e os 33 graus no noroeste, e ao perigo de incêndios no nordeste, que poderá afetar também outras regiões como Pardubice e Hradec Kralove.

Na Republica Checa existem fortes avisos de tempestades, tal como na Roménia, que ativou o seu código amarelo até a noite de hoje, devido à instabilidade atmosférica que ocorre na maior parte do país balcânico, com chuvas torrenciais, relâmpagos e fortes ventos, um tempo descrito pelos meteorologistas como "caprichoso" e "pouco habitual" para o verão.

No fim da semana passada duas pessoas afogaram-se devido às inundações causadas pelas intensas chuvas no noroeste do Roménia, que prevê um aumento da temperatura em agosto, principalmente no interior.