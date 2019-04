Deputados aprovam lei que obriga May a pedir novo adiamento em caso de não-acordo

A Câmara dos Comuns aprovou, esta quarta-feira, uma lei que força a primeira-ministra britânica Theresa May a pedir um novo adiamento do Brexit de forma a prevenir que o Reino Unido saia da União Europeia, sem acordo, a 12 de abril.

PUB

Todas as fases do processo foram concluídas ao longo desta quarta-feira, com a votação final a aprovar a legislação por 313 contra 312 votos. Agora, segue para a Câmara dos Lordes, organismo que está acima da Câmara dos Comuns.

Esta quarta-feira, a primeira-ministra britânica e o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, tiveram uma reunião "construtiva", mas inconclusiva, pelo que vão prosseguir na quinta-feira, adiantou um porta-voz de Theresa May.

A primeira-ministra britânica pretende chegar a um consenso com Corbyn para ser possível aprovar um acordo de saída da UE no parlamento a tempo de ser considerado pelos líderes europeus na próxima semana.

LER MAIS:

- Reunião entre May e Corbyn foi "construtiva" mas inconclusiva

- Responsável por planear o Brexit sem acordo demite-se do Governo de May