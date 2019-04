As presidenciais ucranianas: quer debater comigo? Faça testes de álcool e drogas

O Presidente ucraniano Petro Poroshenko, candidato à reeleição, e o seu rival na segunda volta das presidenciais de 21 de abril, Volodymyr Zelenskiy, submeteram-se esta sexta-feira a análises clínicas para a deteção de álcool e drogas.

PUB

A realização destas análises foi uma das exigências de Zelenskiy, vencedor da primeira volta com 30,24% dos votos, para aceitar debater com Poroshenko, que obteve a segunda posição (15,95%).

O comediante compareceu ao início da manhã numa clínica privada de Kiev após entregar as amostras e declarou que os resultados finais serão divulgados dentro de três dias.

Ao ser questionado por que motivo não compareceu na enfermaria do Estádio Olímpico de Kiev, onde previamente propôs que decorresse um debate eleitoral com Poroshenko no âmbito da segunda volta das presidenciais, Zelenskiy indicou que "aí não há laboratórios".

Poroshenko entregou as suas amostras nas instalações do Estádio Olímpico.

"Pareceu-me bem a proposta do senhor Zelenskiy de efetuar análises sobre uma dependência do álcool ou drogas. As análises devem ser efetuadas por laboratórios independentes e com a devida certificação", disse o chefe de Estado cessante em declarações à imprensa.

"Trata-se de um assunto de segurança nacional", acrescentou.

Pouco depois, foi anunciado que as análises sobre deteção de drogas realizadas às amostras de Poroshenko resultaram negativas. "Não foi detetada qualquer substância psicoativa", declarou o diretor do hospital clínico Sotsioterapia.

O médico indicou que o resultado de análises mais específicas será posteriormente divulgado.

Zelenskiy também tornou públicos os resultados iniciais das suas análises, efetuadas no laboratório privado espanhol Eurolab.

"A primavera chegou e fizemo-lo juntos", escreveu o candidato na sua página pessoal na rede social Facebook, onde também divulgou uma cópia dos resultados.

O documento afirma que o sangue de Zelenskiy não possui qualquer vestígio de drogas.

A clínica também informou que enviou uma amostra do laboratório independente da rede de clínicas espanholas HM Hospitales.