Caos em forma de chocolate tomou conta das ruas de cidade alemã

Uma "pequena falha técnica" numa fábrica da cidade de Westoennen, na Alemanha, causou uma inundação de chocolate pelas ruas.

De acordo com The Guardian, que cita o jornal alemão Soester Anzeiger, tudo aconteceu devido a um problema no tanque onde se armazenava parte do chocolate produzido na fábrica.

Apesar de parecer uma espécie de diversão para os habitantes da cidade, o caso acabou por se tornar complicado, já que o chocolate estava líquido e solidificou na estrada. Os bombeiros foram chamados a repor a normalidade mas precisaram de água quente para ajudar.

O dono da empresa, Markus Luckey, garantiu que a fábrica vai voltar ao trabalho esta quarta-feira, mas referiu que se este acontecimento tivesse ocorrido mais perto do Natal seria uma "catástrofe".