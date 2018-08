Carro embate contra barreira de segurança perto do Parlamento britânico. Há vários feridos

Um carro embateu contra uma barreira de segurança junto ao Parlamento de Londres, no Reino Unido.

Eram 7h37 quando o veículo rompeu as margens de segurança do local e atingiu várias pessoas.

O indivíduo ficou algum tempo dentro da viatura, com várias armas apontadas, mas acabou por ser detido pelas autoridades.

Até ao momento sabe-se que há várias pessoas feridas, mas a polícia acredita que ninguém corre risco de vida.

Através do Twitter, as autoridades informaram que tinham encerrado a estação de metro de Westminster apenas para investigação do local.