Chefe da polícia de Paris demitido após novos protestos dos Coletes Amarelos

O chefe da polícia de Paris foi demitido por não ter conseguido controlar os distúrbios nos protestos dos Coletes Amarelos, no passado fim de semana. Michel Delpuech será substituído por Didier Lallement, até agora comandante da polícia de Nouvelle-Aquitaine.

A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro francês, depois de uma reunião convocada pelo Presidente Emmanuel Macron e na qual estiveram presentes as principais autoridades de segurança do país. Em causa está a onde de violência que se registou no sábado na capital francesa e que provocou danos significativos nos Campos Elísios.

Após a reunião, Édouard Philippe acrescentou ainda que as manifestações dos Coletes Amarelos que estão agendadas serão proibidas nas zonas onde os protestos foram mais violentos, caso as autoridades confirmem o envolvimento de elementos radicais.

O 18.º sábado consecutivo de protestos deixou para trás um rasto de vandalismo em Paris: foram mais de 80 os edifícios danificados, sendo que mais 20 de lojas foram pilhadas ou incendiadas.

