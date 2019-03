China alega "doença da altitude" para proibir visitas ao Tibete

O secretário do Partido Comunista Chinês no Tibete justificou a interdição do acesso de estrangeiros à região, durante o mês de março, com a possibilidade de os "visitantes sofrerem da doença da altitude".

Citado pela imprensa local, o líder comunista chinês no Tibete, Wu Yingjie, disse que as restrições são necessárias para "garantir a segurança" dos turistas. "Após considerarmos as condições geográficas e climáticas específicas [do Tibete], adotámos uma série de regulamentações para as visitas de estrangeiros, de acordo com a lei", disse.

De acordo com a Lusa, as agências de viagens estão a recusar turistas estrangeiros em visitas ao Tibete, quando se assinalam datas sensíveis que questionam a legitimidade da soberania chinesa na região.

A 10 de março assinala-se o 60.º aniversário de uma rebelião contra a administração chinesa que terminou com o exílio do Dalai Lama, líder político e espiritual dos tibetanos, acusado por Pequim de separatismo.

Autorização especial

Em março de 2008, na capital da região autónoma do Tibete, Lhasa, registaram-se violentos ataques contra a presença chinesa.

Para visitar o Tibete, os estrangeiros precisam de uma autorização especial por motivos de "proteção ambiental".

Os turistas estrangeiros que visitam o Tibete têm de fazê-lo em grupo e acompanhados por um guia, sendo que Pequim proíbe diplomatas e jornalistas estrangeiros de entrarem na região, exceto em visitas organizadas pelas autoridades ou pelo departamento de propaganda do Partido Comunista Chinês.

A China considera que a região é desde há séculos parte do território chinês. Mas seguidores do Dalai Lama, que em 1989 foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz, acusam Pequim de tentar destruir a identidade religiosa e cultural do Tibete.

Segundo a agência de noticias chinesa Xinhua, em 2018 o Tibete recebeu 30 milhões de turistas.