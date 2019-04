Chinesa detida por entrar ilegalmente no resort de Trump na Flórida

Uma mulher de nacionalidade chinesa foi detida pelos Serviços Secretos por tentar entrar no resort Mar-a-Lago de Donald Trump, no estado da Flórida. O incidente aconteceu no sábado mas só agora foi tornado público. A mulher apresentou-se como Yujing Zhang a um agente e ter-lhe-á perguntado pela entrada do resort, apresentando dois passaportes.

PUB

Os Serviços Secretos não conseguiram confirmar o nome na lista de acesso ao clube de Donald Trump mas a mulher conseguiu entrar porque um funcionário explicou aos agentes que havia um sócio com o apelido Zhang.

Mas ao observar o comportamento de Yujing Zhang, o pessoal do resort ficou desconfiado. De acordo com a Reuters, uma funcionária contactou os Serviços Secretos, que concluíram que a chinesa não tinha afinal qualquer documentação legal, tendo sido prontamente detida.

A mulher tinha em sua posse quatro telemóveis, um computador portátil, um disco externo um uma pen drive com um "malware"

Trump com Melania numa reunião no resort Mar-a-Lago, na Flórida. Foto: REUTERS

A Casa Branca questionou os Serviços Secretos sobre o sucedido mas não foram dados detalhes, uma vez que a investigação continua aberta. O advogado oficioso explicou que Zhang remeteu-se ao silêncio, sendo agora acusada de prestar falsas declarações aos Serviços Secretos. Deverá ser ouvida na próxima semana por um juiz.