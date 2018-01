Choque entre dois aviões na pista do aeroporto de Toronto sem registo de vítimas

Um avião com 174 pessoas a bordo, de pé na pista no aeroporto Pearson de Toronto, foi atingido sexta-feira à noite por uma aeronave rebocada cujo incêndio acendeu, sem perdas, disse empresas e do aeroporto.

O Boeing B737 da empresa canadiana WestJet, com 168 passageiros e seis membros da tripulação, estava parado na pista do aeroporto Pearson, em Toronto, à espera de poder manobrar e fazer sair os passageiros, na sua maioria turistas vindos de Cancun, quando foi atingido pela aeronave da Sunwing que estava a ser rebocada por um veículo da Swissport, obrigando os passageiros a usarem as saídas de emergência.

Nas várias imagens que circulam pelas redes sociais são visíveis as chamas a saírem da fuselagem da aeronave, mas não há feridos a registar.

A aeronave que estava a ser rebocada não tinha nem passageiros nem tripulação a bordo.

No verão passado também já tinha ocorrido um acidente semelhante, segundo a AFP.