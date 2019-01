Chris Brown foi libertado e vai fazer queixa por difamação

O cantor Chris Brown foi libertado depois de passar uma noite sob custódia da polícia e vai apresentar uma queixa contra o procurador de Paris.

O norte-americano de 29 anos foi detido esta segunda-feira depois de uma mulher de 24 anos alegar que tinha sido atacada sexualmente no quarto de hotel do cantor, na noite de 15 para 16 de janeiro.

As autoridades consideraram as acusações pouco sólidas e terão mesmo pedido desculpa ao cantor.

Chris Brown negou as acusações e apresentou uma queixa por difamação contra o procurador público de Paris que o acusou. Quer perceber em que condições a jovem a abrir uma queixa contra si e com que motivações, disse a advogada do cantor, Raphael Chiche, à Reuters​​​​.

Além de Chris Brown, também um amigo e o guarda-costas do cantor foram detidos pela polícia francesa.

A alegada vítima contou às autoridades que conheceu o cantor norte-americano numa discoteca "Le Crystal", junto aos Campos Elísios, em Paris, tendo depois acompanhado Chris Brown até ao seu hotel, onde este a terá violado. A mulher afirma que também os outros dois homens que foram detidos a abusaram sexualmente.

No ano passado, Chris Brown foi levado à Justiça por uma mulher que afirmou ter sido violada em casa do cantor, por um amigo deste, durante uma festa em fevereiro de 2017.

Ainda no último ano, o cantor recebeu uma ordem de restrição do tribunal para se manter afastado a ex-namorada, a atriz Karrueche Tran, que o acusa de a ter ameaçado várias vezes.

Em agosto de 2016, o cantor foi preso depois de ter ameaçado uma mulher com uma arma de fogo, tendo sido libertado após o pagamento de 250 mil dólares (cerca de 220 mil euros) de fiança.

Mas o caso que mais atração mediática levantou foi em 2009, quando Chris Brown agrediu a cantora Rihanna, sua namorada na altura, tendo sido condenado a serviço comunitário e a fazer terapia - o que o obrigou a cancelar uma digressão musical.

Apesar de todos os problemas com a Justiça, o cantor tem tido uma carreira de êxito, tendo vencido o Grammy de melhor álbum de R&B, pelo álbum "F.A.M.E.", em 2012.