"Ciclone bomba" prepara-se para atingir os EUA com chuva, vento e muita neve

A tempestade Ulmer evoluiu para um "ciclone bomba" e prepara-se para atingir a zona central dos Estados Unido nas próximas horas.

São esperados ventos com rajadas até 128 quilómetros por hora, inundações, trovoadas extremas e nevões em vários estados. No Mississipi podem ainda ocorrer tornados, enquanto no Kansas e no Nebraska vai também cair granizo forte. Colorado, Wyoming, Montana, Nebraska e Dakota vão ser os mais atingidos pela neve.

O Ulmer já obrigou ao cancelamento de centenas de voos e ao encerramento de escolas e serviços. Nas estradas, as condições para viajar são "extremamente perigosas", pelo que o trânsito está condicionado, e é possível que algumas cidades sofram cortes de energia.

Estima-se que 70 milhões de pessoas sejam afetadas pela tempestade provocada pela descida rápida da pressão atmosférica e consequente 'choque' entre uma massa de ar quente e uma massa de ar fria, que iniciam o movimento giratório no sentido anti-horário típico dos ciclones.

O Ulmer é designado por "ciclone bomba" durante a formação da tempestade a pressão atmosférica caiu pelo menos 24 milibares em 24 horas, um fenómeno conhecido por "bombogenesis".