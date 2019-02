"Às vezes, é preciso ir embora." Final abrupto para cimeira entre Trump e Kim Jong-un

A cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte terminou esta quinta-feira, em Hanói, sem que fosse alcançado "qualquer acordo", começou por anunciar a Casa Branca.

"Às vezes é preciso ir embora", disse pouco depois Donald Trump, na conferência de imprensa que foi antecipada para as 14h00 (7h00 em Lisboa), uma vez que o almoço que estava previsto entre os dois líderes foi anulado.

O Presidente norte-americano afirmou que poderia ter sido assinado um acordo com a Coreia do Norte, mas que o seu Executivo achou que "não era apropriado". Segundo Trump, Kim Jong-un mostrou-se disponível para proceder à desnuclearização de certas zonas da Coreia do Norte, mas os Estados Unidos "não podiam abdicar" de um acordo que estabelecesse a total desnuclearização da península coreana, portanto, não poderiam levantar as sanções impostas ao país, como Kim Jong-un pretendia.

"Eles têm um potencial tremendo, mas tudo se resumiu às sanções. Eles queriam que as sanções fossem levantadas na totalidade. Nós não podíamos fazer isso", explicou Trump. "Eles estavam dispostos a desnuclearizar algumas áreas, mas não aquelas que nós queríamos."

"Decidimos não seguir nenhuma das opções em cima da mesa", revelou.

Apesar de não haver acordo, Donald Trump considera que o encontro foi "muito produtivo", sublinhando que Kim Jong-un lhe prometera que "não irá fazer testes nucleares".

"Ele [Kim Jong-un] tem uma determinada visão, que não é exatamente a nossa visão, mas está mais próxima do que estava há um ano. Acho que, eventualmente, vamos lá chegar, mas, nesta visita particular, decidimos que era melhor ir embora", referiu o Presidente dos Estados Unidos. "Vamos ver o que acontece."

Trump voltou ainda a deixar elogios a Kim Jong-un, afirmando acreditar que os dois líderes serão "grandes amigos".

Donald Trump e Kim Jong-un durante a cimeira, em Hanói Foto: REUTERS

Momentos antes, Sarah Sanders, assessora de imprensa da Casa Branca, tinha deixado o aviso: "Não foi concluído um acordo, mas as duas delegações vão continuar a dialogar no futuro".

No início das negociações, os dois líderes admitiram a abertura de gabinetes de ligação nos dois países, enquanto Kim deixava aberta a porta à desnuclearização. Trump disse ainda desejar um bom acordo, mas indicou não ter pressa.