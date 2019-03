Cinquenta acusados em escândalo de corrupção no acesso ao Ensino Superior nos EUA

As autoridades norte-americanas acusam 50 pessoas de envolvimento num caso de corrupção no acesso ao Ensino Superior. Entre os acusados encontram-se estrelas de Hollywood, homens de negócios ou treinadores de algumas das mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos, noticia esta terça-feira o jornal The New York Times.

PUB

Em conferência de imprensa, o procurador federal de Massachusetts, Andrew Lelling, apelidou este caso como o "maior escândalo" de admissão no Ensino Superior investigado pelo Departamento de Justiça.

O procurador adiantou ainda que em causa estão subornos de "vários milhões de dólares" para que os candidatos fossem admitidos nas universidades de Yale, Stanford e do Sul da Califórnia, ao abrigo do programa para atletas, negligenciando as suas competências desportivas ou académicas.

O magistrado afirmou que no centro do esquema de corrupção encontrava-se uma empresa com sede em Newport Beach, na Califórnia, a quem as famílias dos candidatos pagavam para garantir a admissão dos filhos nas instituições universitárias. Esta empresa canalizava depois o dinheiro para os treinadores universitários.

Entre os envolvidos encontram-se as atrizes Lori Loughlin e Felicity Huffman, ainda segundo o mesmo jornal norte-americano.