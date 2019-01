Cirurgia de Bolsonaro durou nove horas e foi concluída "com êxito"

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, passou, esta segunda-feira, por uma cirurgia de nove horas para retirada da bolsa de colostomia, que foi concluída com "êxito", segundo um comunicado divulgado à imprensa pela presidência brasileira.

O chefe de Estado brasileiro colocou, às 16h35 em São Paulo (18h35 em Lisboa), uma curta mensagem na rede social Twitter, com três símbolos: da bandeira do Brasil, uma mão com um polegar levantado e duas mãos juntas.

- Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 28, 2019

Antes, um dos filhos do Presidente brasileiro, Eduardo Bolsonaro, declarou, também através do Twitter, que o procedimento cirúrgico tinha corrido sem problemas.

"Está tudo a ir bem. Após a cirurgia ele [Jair Bolsonaro] ainda ficará um tempo em observação antes de retornar ao seu quarto. Obrigado pela preocupação", escreveu Eduardo Bolsonaro em respostas aos seus seguidores, acrescentando: "Pode acreditar, quando ele acordar, vai voltar direto para telemóvel, à hora que for".

O procedimento começou por volta das 06:30 locais (mais duas horas em Lisboa) no hospital Albert Einstein, e um boletim médico deverá ser divulgado quando a equipa médica assim autorizar, divulgou a presidência.

Segundo o Palácio do Planalto, o porta-voz da presidência, general Rego Barros, prestará declarações à imprensa ainda esta tarde no hospital.

Bolsonaro foi internado no domingo e, segundo a imprensa brasileira, a previsão inicial dos médicos é de que permaneça no hospital durante dez dias.

A cirurgia de retirada da bolsa de colostomia do Governante brasileiro aconteceu no hospital Albert Einstein, em São Paulo, o mesmo centro hospitalar onde foi tratado aos ferimentos da facada que sofreu em setembro, durante um ato de campanha em Juiz de Fora.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e os filhos Eduardo e Carlos encontram-se no hospital.

O porta-voz do Governo brasileiro afirmou na passada segunda-feira que o gabinete da Presidência da República será transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, enquanto o Presidente do país estiver a recuperar da nova cirurgia.