CNN vai criar canal no Brasil ainda em 2019

"É com muita satisfação que comunicamos construção em nosso país da rede de notícias CNN Brasil, um canal de televisão por assinatura brasileiro que obteve da Turner Int., um dos maiores grupos de mídia do mundo, licença para uso dessa marca." É desta forma que o empresário Rubens Menin comunica, através do Twitter, a novidade: a CNN vai chegar ao Brasil ainda em 2019, em formato de canal multiplataforma falado em português.

No comunicado divulgado na rede social, Menin esclarece que o próprio será presidente do Conselho de Administração da CNN Brasil enquanto o jornalista Douglas Tavolaro será o CEO do canal, tornando-se cofundadores de um "novo grupo brasileiro de media" que será licenciado pela marca norte-americana.

O canal terá agências em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, coexistindo no país com a CNN International e a CNN en Español e, como explica Menin, o objetivo é "contribuir com a democratização da informação no Brasil." A companhia espera ter o projeto em operação no início do segundo semestre de 2019, tendo para já prevista a contratação de 400 jornalistas.

"O Brasil é um país empolgante para continuar a expansão da marca CNN", disse o vice-presidente de vendas de conteúdos da CNN International Commercial (CNNIC), Greg Beitchman.