Coletes amarelos atacam repórteres de televisão

Um dos elementos da segurança do canal LCI foi espancado no chão, partiram-lhe o nariz e há imagens do ataque a serem amplamente difundidas pelos meios de comunicação franceses e pela televisão atacada .

Em Paris, um repórter do mesmo canal foi empurrado para o chão enquanto os manifestantes lhe tentavam retirar a câmara e há diversos relatos e imagens de jornalistas a serem intimidados e empurrados durante os protestos.

Os responsáveis da estação já prometeram agir legalmente contra os atacantes e o secretário-geral dos Repórteres Sem Fronteiras apelou às autoridades para que tomassem medidas.

Christophe Deloire defendeu, em declarações à France Info, que se trata de uma chantagem antidemocrática de pessoas que acham que poder espancar jornalistas quando discordam da cobertura do que está a acontecer.

Já o ministro do Interior garantiu que quem atacar repórteres será levado à justiça: Christophe Castaner sublinha que na França a imprensa é livre e que quem ataca jornalistas está a atacar o direito de informar.