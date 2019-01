Combater o crime e privatizar sem medo. As promessas dos novos governadores do Rio e São Paulo

Wilson Witzel, o novo governador do Rio de janeiro, eleito pelo Partido Social Cristão, recorda o seu passado como fuzileiro para dizer que não é possível aos cidadãos de bem viverem com medo de sair à rua.

O governador garantiu que irá combater os "narcoterroristas", como os apelida, através da reconstrução e aperfeiçoamento do "processo penal e das estruturas judiciais" e "treinando as forças policiais (...) com instrumentos para combater a ameaça". "É como terroristas que serão tratados", declarou Wilson Witzel.

Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, declarou guerra ao crime organizado

O crime organizado é também preocupação em São Paulo, mas o novo governador João Dória, eleito pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) avança com uma agenda mais económica, de tendência neoliberal.

"A partir de agora, São Paulo vai mudar", avisou João Dória. "O setor privado vai cumprir um papel muito importante, num amplo programa de desestatização que faremos no Estado de São Paulo. Vamos criar PPPs - parcerias público-privadas -, fazer concessões e privatizações, sem medo de cara feia, sem medo de bandeiras vermelhas".

Jão Dória, governador de São Paulo, promete privatizar sem qualquer receio

O novo governador de São Paulo diz não ter medo de ninguém, nem sequer do antigo presidente Lula da Silva. "Não tenho medo nem daqueles que estão no legislativo, nem dos que estão fora do legislativo, nem dos que estão na cadeia", declarou, prometendo que não irá compactuar com qualquer indício de corrupção.

O Brasil tem 26 Estados e um Distrito Federal, mas apenas seis dos governadores vão marcar presença na cerimónia de posse do presidente Bolsonaro. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo estão no restrito grupo que confirmou a presença.

Aos 63 anos, o capitão do exército reformado, Jair Bolsonaro, é investido, esta terça-feira, como 38.º presidente do Brasil.

Acompanhe aqui, em direto, a cerimónia de posse do novo presidente do Brasil.