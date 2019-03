Comer entre os peixinhos. Já abriu o primeiro restaurante debaixo de água da Europa

Peixes no prato e peixes à janela. No "Under", o primeiro restaurante submerso da Europa, o fundo do mar não se fica pela ementa.

PUB

Para comer a cinco metros de profundidade terá de viajar até Spangereid, no sul da Noruega, onde fica o novo restaurante - o primeiro do género na Europa, mas também o maior do mundo, com capacidade para 100 lugares sentados.

O estabelecimento só abriu este mês, mas já é um verdadeiro caso de popularidade, com mais de 7 mil reservas de pessoas que querem mergulhar nesta experiência gastronómica imersiva.

"Queremos atrair turistas de todo o mundo. É esse o nosso objetivo", revelou Gaute Ubostad, um dos criadores do restaurante, que fez questão de contratar o chef Nicolai Ellitsgaard Pedersen, anteriormente responsável pela cozinha de estabelecimentos distinguidos com estrela Michelin.

Por fora, o próprio edifício procura imitar a forma de uma rocha que surge da água, tendo sido concebido pela premiada empresa de arquitetura Snøhetta. Por dentro, o restaurante exibe uma prede de vidro, por onde os clientes conseguem ver, no seu habitat natural, animais como bacalhaus, ouriços marinhos, caranguejos, lagostas, mini tubarões e até focas!

Para garantir que há sempre animais junto ao restaurante, foi montada uma luz artificial que atrai o plâncton, o alimento primário de muitas destas espécies.