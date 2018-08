Que Donald Trump é fã de reality shows não é novidade, mas parece que - dois anos depois de entrar na sala oval pela primeira vez - o Presidente dos Estados Unidos não consegue esquecer os tempos em que, num programa deste género, gritava a plenos pulmões "Está despedido". O último episódio voyeurista aconteceu esta segunda-feira quando Trump firmou um novo acordo comercial com o México através de uma chamada televisionada.

Luzes, câmara, ação. Trump está sentado na sala oval, na secretária estão dois telefones e espera-se que a ligação com o Presidente do México seja estabelecida, mas o guião foge do controlo do ator principal.

"Creio que o Presidente [do México] está ao telefone. Enrique?", começa por dizer Trump. A resposta do outro lado não chega e o Presidente dos EUA diz a um dos membros da sua equipa "Seja útil!". Depois de várias tentativas, ouve-se a voz de Enrique Peña Nieto do outro lado da linha e percebe-se que Trump estava a atender o telefone errado.



Ultrapassado o primeiro momento confrangedor, o diálogo entre os dois líderes prossegue. Durante cerca de vinte minutos, Trump e Peña Nieto conversam sobre um novo acordo comercial que vem substituir o NAFTA, Tratado de Livre Comércio da América do Norte, assinado há 24 anos entre os EUA, o México e o Canadá.

Quem não está em linha é o Canadá. O terceiro vértice deste triângulo amoroso diz que só continua na relação caso o acordo favoreça a classe média canadiana. A indecisão dos vizinhos de cima irrita Trump que ameaça terminar o namoro, caso o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, não avance para um acordo até sexta-feira.



Quem não fica contente com a exclusão do Canadá do novo acordo é Peña Nieto, que já manifestou junto dos dois líderes a vontade de renovar votos tanto com os EUA como com o Canadá.

Se Trudeau não aceitar um acordo, a dois ou a três, até sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos promete castigar o Canadá, taxando os carros produzidos no país vizinho.

Resta saber se o feitiço não se vira contra o feiticeiro, uma vez que grande parte dos carros produzidos no Canadá são de empresas americanas. Como explica o site Bloomberg, se Trump impusesse uma taxa sobre estes automóveis prejudicaria a Ford, a General Motors e a Chrysler, bem como os trabalhadores destas empresas que afirma querer proteger.