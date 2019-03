Comportamento da Coreia do Norte é "inconsistente com a desnuclearização"

O comportamento da Coreia do Norte em relação a armas nucleares e mísseis não reflete um compromisso com a desnuclearização. Quem o afirma é o comandante das Forças Armadas norte-americanas estacionadas na Coreia do Sul, Robert Abrams.

PUB

O responsável do Exército foi ouvido pelo Congresso, em Washington, e, segundo a agência Reuters, questionado sobre se os Estados Unidos tinham detetado alguma mudança norte-coreana em relação à produção de armamento ou material nuclear e também ao fabrico de mísseis, o general respondeu que nada aponta nesse sentido.

"A atividade que observamos é inconsistente com a desnuclearização", assegurou Robert Abrams.

O comandante afirmou ainda que, apesar das relações entre os dois países estarem menos tensas, o exército deteta "poucas ou nenhumas" mudanças na capacidade militar norte-coreana.