Chade: conflitos étnicos devido à "Febre do Ouro"

A mesma fonte disse à agência France Presse que ouve uma primeira luta entre dois indivíduos que causou um morto, à qual se seguiu "um confronto generalizado".

O balanço é de 15 mortos e vários feridos.

A violência ocorreu em Iri Bourgouri, junto à fronteira do Chade com a Líbia, numa localidade onde se encontram garimpeiros vindos de diferentes regiões do país.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Os confrontos envolveram membros da etnia zaghawa que se vieram vingar de um primeiro ataque realizado por elementos do clã goranes mourdia, segundo a imprensa local, que dá conta de vários veículos destruídos e da chegada ao local de uma coluna do exército chadiano para evitar mais violência.

A região desértica do Tibesti atrai numerosos garimpeiros, alguns dos quais seguem depois para as minas de ouro do Níger e da Argélia.

Os conflitos e confrontos intercomunitários são frequentes, nomeadamente com as populações locais de tubus, grupo étnico que vive nos dois lados da fronteira.