Confusão diplomática entre Israel e Paraguai leva a fecho de embaixada israelita

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou esta quarta-feira o fecho da embaixada de Israel no Paraguai. Esta decisão foi tomada depois do anúncio de que o país da América do Sul queria voltar a instalar a sua embaixada em Israel na cidade de Tel-Aviv, depois de a ter mudado para Jerusalém.

"Israel vê esta decisão do Paraguai como um ato muito grave, que vai degradar os laços entre ambos os países", lê-se numa breve declaração do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Antes, o ministro paraguaio dos Negócios Estrangeiros tinha revelado que o país sul-americano queria voltar a instalar a embaixada em Tel-Aviv, depois de a ter mudado para Jerusalém, justificando que este recuo acontece em nome da paz entre israelitas e palestinianos.

"O Paraguai quer contribuir para uma intensificação dos esforços diplomáticos regionais, de forma a atingir uma paz duradoura no Médio Oriente", declarou Luis Alberto Castiglioni. O Paraguai foi o terceiro país, depois de Estados Unidos e Guatemala, a mudar a sua embaixada para Jerusalém, uma decisão tomada em maio pelo então presidente Horacio Cartes.