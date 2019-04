Coreia do Norte volta a adiar conclusão de mega projeto turístico balnear

A Coreia do Norte adiou mais uma vez a conclusão de um mega projeto turístico balnear, para abril de 2020, aparentemente devido às sanções impostas por causa do seu programa nuclear.

A Zona Turística de Wonsan-Kalma, encravada entre um aeroporto recente e a costa leste do país prevê hotéis, cinemas e um parque aquático.

O local está destinado a tornar-se a peça central da nascente indústria turística da Coreia do Norte, que busca desenvolver a sua economia apesar das sanções internacionais.

O trabalho na zona turística está a ser monitorizado de perto pelo líder norte-coreano Kim Jong-un. Inicialmente estava para abrir em abril, no aniversário do nascimento do pai fundador norte-coreano, Kim Il-sung.

Mas durante uma visita recente ao local, Kim adiou a data de conclusão pela segunda vez, ordenando que a construção seja concluída no mesmo período do ano que vem, informou a agência de notícias oficial no sábado, a KCNA.

Esta decisão permitirá que os trabalhadores "terminem com perfeição [o projeto] para que o nosso povo se divirta numa área turística impecável a partir (...) do próximo ano", disse Kim, citado pela KCNA.

A inauguração foi adiada pela primeira vez em agosto, com abertura prevista para outubro de 2019.

As sanções impedem que a Coreia do Norte obtenha os materiais necessários para concluir a construção do gigantesco local à beira-mar, dizem os especialistas.

"A Coreia do Norte pode realizar a construção exterior dos hotéis em si, mas a maioria dos materiais de acabamento interno é importada", disse o investigador do Instituto Coreano para a Unidade Nacional, Cho Han-bum, à agência de notícias France-Presse.

Durante algum tempo, Pyongyang comprou produtos proibidos com moeda estrangeira, mas essa fonte "também secou", continuou o analista.

Em dezembro, imagens de satélite feitas por especialistas norte-americanos mostraram que a maioria dos edifícios anteriormente em construção estava quase terminada.

"A economia norte-coreana atingiu um limite por causa de sanções", sublinhou Cho.

O alívio imediato das sanções foi a principal exigência norte-coreana na segunda cimeira no final de fevereiro em Hanói, entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e Kim, uma reunião que terminou em fracasso.

O Presidente Trump, um ex-promotor imobiliário, destacou o potencial da Coreia do Norte no desenvolvimento do turismo, elogiando as suas "super praias" que seriam ideais para "super apartamentos".