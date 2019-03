Amizade com os EUA? Coreia do Norte está a repensar

A Coreia do Norte está a considerar suspender as negociações com os Estados Unidos sobre a desnuclearização, depois do fracasso da cimeira de Hanói, advertiu a "número dois" da diplomacia norte-coreana, segundo a agência Yonhap.

"Não temos intenção de ceder às exigências dos EUA [levantadas em Hanói], nem estamos dispostos a participar em negociações desse tipo", disse Choe Son-Hui, numa reunião com a imprensa e diplomatas em Pyongyang, segundo a Yonhap, que cita a agência russa Tass.

As declarações da vice-ministra dos Negócios Estrangeiros representam a primeira insinuação do regime face a uma possível rutura do diálogo, depois de a cimeira na capital vietnamita com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter fechado sem acordo.

Em resposta, o governo sul-coreano afirmou, em comunicado, que não vai julgar "a situação atual apenas por ouvir" as declarações de Choe Son-Hui, garantindo que vai continuar "a promover o diálogo" sobre desnuclearização.

A nota acrescenta que "a situação está a ser acompanhada de muito perto" e que "em quaisquer circunstâncias, o governo [sul-coreano] trabalhará para o "reinício das negociações entre a Coreia do Norte e os EUA".

Na semana passada, especialistas norte-americanos afirmaram que um local de lançamento de mísseis que a Coreia do Norte tinha começado a desmantelar para cumprir compromissos com os EUA foi recuperado e está de novo funcional.

Para os especialistas, este dado demonstra que a Coreia do Norte pode rapidamente reverter todas as ações de desmantelamento dos seus programas de armas nucleares que tinham sido iniciadas após a primeira cimeira, em 2018, constituindo uma "afronta à estratégia diplomática do Presidente dos EUA".

Em fevereiro, Trump encurtou a cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que decorreu no Vietname, depois de não chegarem a acordo em relação ao processo de desnuclearização do país asiático.