Trump e Kim Jong-Un voltam a encontrar-se em fevereiro

O secretário de Estado norte-americano classifica de "muito positiva" a conversa que teve, esta sexta-feira, com um representante do governo norte-coreano. O encontro aconteceu no âmbito da preparação entre Washington e Pyongyang de uma nova cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-Un, que acontecerá em fevereiro, segundo revelou a Casa Branca.

Em cima da mesa estiveram "as relações entre os dois países e a continuação dos progressos no sentido da desnuclearização total e completamente verificada da Coreia do Norte", indicou um porta-voz.

Antes disso, o Presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu também o braço-direito do líder norte-coreano, Kim Jong-un, numa altura em que se intensificam as conversações sobre uma segunda cimeira entre os dois dirigentes, em junho, em Singapura.

Em novembro do ano passado, a Coreia do Norte cancelou um encontro e as negociações ficaram num impasse. Pyongyang recusou-se, ainda, a fornecer informação pormenorizada sobre as suas instalações nucleares e de mísseis, que seria usada por inspetores para verificar qualquer acordo para as desmantelar.

Por outro lado, Pyongyang tem exigido a Washington que ponha fim às duras sanções económicas e forneça garantias de segurança, antes de tomar quaisquer medidas além da sua suspensão inicial de testes nucleares e balísticos.

Mas, agora, com a reunião desta sexta-feira os dois países parecem aproximar posições. O secretário-geral das Nações Unidas espera que o novo encontro entre Trump e Kim Jong-un resulte num avanço sério nas negociações sobre a Coreia do Norte.