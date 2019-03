Coreia do Norte reativa local para lançamento de mísseis

O Centro de estudos "Beyond Parallel" e o blogue "38 North" foram os primeiros a avançar a informação.

A estação de lançamento de Sohae, onde os trabalhos para destruir a plataforma de lançamentos e o local onde eram feitos os testes de motores pararam em agosto de 2018, está de novo a ser reconstruída. As imagens de satélites comerciais, mostram que os esforços para recuperar essas estruturas começaram entre 16 de fevereiro e 2 de março deste ano. Ou seja, os trabalhos começaram nos dias antes, durante ou imediatamente depois da cimeira de Hanói.

Image © 2019 DigitalGlobe, Inc. All rights reserved.

A estação de Sohae é das poucas existentes na Coreia do Norte que permite o desenvolvimento de componentes para mísseis.

Joel Wit, um antigo diplomata do Departamento de Estado e fundador do blogue "38 North", escreveu no Twitter que o movimento em Sohae, ou Tongchang-ri como também é conhecido, não é uma prova de que a Coreia do Norte se está a preparar para testar um míssil balístico intercontinental. É preciso ter mais informações para analisar ao certo o que está a acontecer.

A Coreia do Norte já testou com sucesso dois tipos de mísseis de longo alcance, a partir de plataformas móveis, e por isso não precisa desta estação de lançamento para fazer novos testes.

Esta descoberta coloca, no entanto, muitas dúvidas sobre o futuro do relacionamento entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Na semana passada, a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, em Hanói, foi interrompida sem qualquer entendimento. O Presidente norte-americano manifestou-se disponível para novos encontros, mas algumas pessoas próximas do líder norte coreano levantaram dúvidas sobre a utilidade de futuros contactos.