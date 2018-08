A homenagem inédita a um cão-polícia num país onde os cães são parte da dieta

A polícia sul-coreana vai homenagear um cão-polícia morto em serviço. É uma cerimónia inédita num país onde os cães fazem parte do regime alimentar de muitas famílias.

Larry, um pastor alemão de sete anos, morreu em julho depois de ter sido mordido por uma cobra durante uma operação para tentar encontrar uma pessoa desaparecida numa montanha em North Chungcheong.

"Vamos recordar o Larry para sempre", pode ler-se numa publicação da Agência Nacional da Polícia Coreana no Facebook.

Em comunicado, citado pela Agence France-Presse, a polícia diz que este foi o primeiro cão-polícia a morrer em serviço naquele país.

Para além do funeral, realizado no mês passado, a polícia de Daegu vai fazer uma nova cerimónia em setembro onde será afixada na esquadra uma placa em bronze com a mensagem: "Em honra do Larry" e uma lista com todos os seus feitos.

Desde 2012, Larry contribuiu para a investigação de 39 crimes e participou nas buscas de mais de 170 desaparecidos.