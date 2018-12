Costa recusa nova negociação do Brexit. "Nada justifica reabertura do processo"

Para António Costa não há volta a dar, o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia já existe e, agora, a primeira-ministra britânica, Theresa May, deve ser capaz de dialogar por forma a alcançar aquilo que se adivinha muito difícil: uma maioria no parlamento britânico.

"Neste momento, nada justifica a reabertura do processo negocial, ainda que compreendamos a dificuldades da senhora Theresa May para, no parlamento que tem, aprovar o tratado que negociou", disse o chefe do Governo, no parlamento, durante o debate preparatório do Conselho Europeu que começa na quinta-feira, em Bruxelas, e no qual os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão debater o tema Brexit , incluindo o cenário de "não-acordo".

A posição de António Costa é idêntica à do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que, ainda esta terça-feira, insistiu : "Não há qualquer espaço para uma renegociação, há sim espaço suficiente para clarificações. Todos precisam de saber que o acordo de saída não vai ser reaberto, isso não vai acontecer".

Na Assembleia da República, perante os deputados - e depois de a primeira-ministra britânica, Theresa May, ter adiado a votação do acordo, admitindo que seria rejeitado por uma "grande margem" do parlamento britânico -, o chefe do Governo português admitiu que o acordo entre Londres e Bruxelas poderia ter sido melhor, mas, garante, não há margem para novas negociações.

"O acordo alcançado é o acordo alcançado. Foi o melhor acordo possível depois de vários meses de negociação", afirmou António Costa.

O parlamento britânico irá votar o acordo final para o Brexit antes do dia 21 de janeiro. O anúncio foi feito logo pela manhã pelo porta-voz de Theresa May. A votação estava agendada para esta terça-feira, mas a primeira-ministra britânica decidiu adiar a votação "por tempo indefinido", por saber que o documento seria chumbado na Câmara dos Comuns.

Horas depois, a primeira-ministra britânica regressou a Bruxelas com encontros marcados ao mais alto nível institucional, numa nova tentativa de reabrir as negociações sobre o plano de retirada do Reino Unido da União Europeia.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Na segunda-feira, em Bruxelas, também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, tinha dado a entender que, do lado português, não há vontade de que haja um regresso às negociações."As coisas do nosso lado são claras, não há renegociação de um texto que já foi concluído. Nós já fizemos a nossa parte", disse o ministro.