Crianças subnutridas e maltratadas encontradas em acampamento nos EUA

A polícia norte-americana encontrou 11 crianças presas num acampamento no estado do Novo México. As crianças, que têm entre 1 e 15 anos, viviam sem quaisquer condições numa zona deserta, em Amalia, na fronteira com o estado do Colorado.

As crianças foram encontradas depois de a polícia ter recebido uma mensagem: "Estamos a morrer à fome, precisamos de comida e água." Quando foram resgatas, estavam subnutridas, descalças e vestiam trapos.

A polícia afirma que as crianças estavam "magras, sem condições de higiene, e muito assustadas", num cenário descrito pelo xerife local, Jerry Hogrefe, como "inacreditável", cita a BBC News . Foram já entregues aos serviços sociais locais.

No acampamento, encontravam-se cinco adultos, três mulheres e dois homens armados, mas as autoridades ainda não sabe como é que as crianças chegaram ao local, onde não existia água canalizada nem eletricidade.

Os dois homens que se encontravam armados, Siraj Wahhaj e Lucas Morton, foram detidos sob acusação de abuso de crianças. As três mulheres, que a polícia acredita serem as mães das crianças, também foram detidas, mas entretanto já saíram em liberdade.

As autoridades afirmam que tanto as mulheres como as crianças mostravam-se bastante intimidadas pelos dois homens, que estariam em controlo do acampamento.

De acordo com a polícia, o local estaria sob suspeita já há algum tempo, mas foi necessário aguardar por um mandado de busca antes de poder revistar o local.