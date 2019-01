Da ingerência russa ao shutdown. Trump celebra dois anos na Casa Branca

Foi a 20 de janeiro de 2017 que Donald Trump sucedeu a Barack Obama na Presidência dos Estados Unidos. A cerimónia de tomada de posse em Washington foi a mais cara de sempre e a menos participada. O magnata do imobiliário tornava-se no homem mais poderoso do mundo.

Dois anos depois, Trump tem sobrevivido às críticas internas e externas. As polémicas são variadas: desde a interferência russa nas eleições norte-americanas a casos extraconjugais que deram origem a vários processos judiciais. O advogado de longa data, Michael Cohen, já foi condenado.



Mas no último mês, o Presidente norte-americano vive a sua pior crise desde que chegou à sala oval. O Governo dos EUA enfrenta o maior shutdown de sempre por divergências com os democratas. Trump quer a todo o custo reunir o orçamento necessário para construir o muro ao longo da fronteira com o México. O braço de ferro com a líder da Câmara dos Representantes, que afastou qualquer possibilidade de entendimento, promete continuar.