Daniela Mercury: "Acredito que o FELPO será um momento histórico"

Será um momento "maravilhoso" e "histórico". É desta forma que a cantora brasileira Daniela Mercury, nascida em Salvador da Bahia perspetiva o concerto desta sexta-feira, no Farol da Barra, que vai reunir nomes maiores da música lusófona como Ana Moura, António Zambujo, Paulo Flores, Saulo, Magary Lord e a própria Daniela Mercury.

PUB

"Ensaiámos juntos e já foi um momento mágico lá. Eu acredito que será um momento histórico e belíssimo, uma maravilhosa forma de celebrar os 470 anos da cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil e que é tão portuguesa", diz a artista, numa entrevista à TSF em que refere que, além da celebração da lusofonia e do aniversário da capital baiana, o concerto integrado no Festival da Língua Portuguesa (FELPO) vai servir também para reencontros de amigos e descobertas.

Entrevista com Daniela Mercury gravada no restaurante Casa de Tereza, em Salvador, onde decorreu o arranque oficial deste Festival da Língua Portuguesa, num encontro que reuniu figuras de áreas como a musica, a gastronomia ou a literatura lusófonas.

Daniela Mercury dá como exemplo a relação que mantém com a fadista portuguesa Ana Moura, com quem já pisou os palcos em Portugal. "É um encontro de amigos, porque há muitos anos eu tive a chance de cantar com a Ana Moura num evento fechado, em Lisboa. Mas nunca me tinha encontrado nem cantado com o Paulo Flores ou o António Zambujo, portanto, vai ser uma forma de encontrar amigos. E amigos de afinidade musical".

Antes do concerto desta sexta-feira, Daniela Mercury foi uma das artistas convidadas para a Festa dos Sabores, no restaurante Casa de Tereza, em Salvador, que reuniu dezenas de artistas lusófonos para o arranque do FELPO, numa noite dedicada à gastronomia, à literatura e música lusófonas, mas em que foram os artistas musicais a ter o maior destaque.

António Zambujo, Ana Moura e Daniela Mercury juntos, no arranque do Festival da Língua Portugsa (FELPO) Foto: Daniele Rodrigues/Felpo

Num palco improvisado, Daniela Mercury, António Zambujo, Magary Lord, Ana Moura ou Márcia Short fizeram a festa, num momento de celebração da lusofonia e, em particular, da música brasileira, que serviu de antecipação ao concerto desta sexta-feira.

O FELPO - Festival da Língua Portuguesa, é organizado pelo Global Media Group em parceria com a Prefeitura de Salvador, a propósito da celebração dos 470 anos da cidade brasileira.