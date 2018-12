De conselheiro de Trump, a colaborador da Justiça. Michael Flynn vai conhecer sentença

Num parecer enviado ao Tribunal Federal, Robert Mueller explicou que Flynn se reuniu 19 vezes com a equipa de investigação. Durante esses encontros, o que disse foi decisivo para traçar o rumo da investigação que ainda está a decorrer.

Desde que despediu Michael Flynn, um mês depois de assumir funções, Donald Trump elogiou sempre o antigo colaborador mas isso parece ter acabado quando foi conhecida a recomendação de Mueller.

Trump, que é sempre rápido a reagir, desta vez evitou o caso nos dez tweets que publicou nesse dia. Só no final da semana passada, o Presidente voltou a escrever sobre o antigo conselheiro no twitter: "Eles deram um bom acordo ao general Flynn porque ficaram constrangidos com a maneira como foi tratado - o FBI disse que ele não mentiu e eles ignoraram isso. Eles querem assustar as pessoas e levá-las a inventar histórias, apanhando-as em pequenas contradições. Triste!"

Interrogado sobre a razão que levou Trump a não reagir de imediato ao parecer sobre Michael Flynn, o advogado do Presidente, Rudy Giuliani, disse ao HuffPost que não havia razão para isso porque o antigo conselheiro de Segurança Nacional não terá dado a Robert Mueller qualquer informação que comprometa o chefe de Estado.

Foto: Reuters

O Presidente nomeou Flynn mesmo depois de ter sido avisado por Obama, que tinha despedido o general em 2014, quando este trabalhava no Pentágono. De repente, Flynn, que tinha estado na liderança de tropas no Iraque e Afeganistão, viu-se reformado e na vida civil.

O antigo militar criou uma empresa que começou a trabalhar com autoridades estrangeiras, incluindo a russa, mas nunca registou essa atividade, o que é obrigatório pela lei norte-americana. Michael Flynn passou a integrar o grupo daqueles que consideravam que Barack Obama não estava a defender o país contra a ameaça muçulmana. Daí até se juntar a Donald Trump, foi um passo.

Ele foi um conselheiro muito próximo do atual Presidente durante toda a campanha e acabou por ser escolhido para o cargo de conselheiro de Segurança Nacional. Logo depois de Donald Trump ter iniciado funções, a Procuradora-geral, Sally Yates, denunciou que Flynn mentiu ao vice-Presidente Mike Pence, ao negar ter falado com o embaixador russo sobre as sanções americanas.

Inicialmente, o conselheiro recusou demitir-se, mas Trump acabou por fazê-lo menos de um mês depois de ter entrado na Casa Branca. O presidente justificou a decisão com o facto de Flynn ter mentido a Pence, mas defendeu que os contactos com a Rússia não tinham sido feitos à margem da lei.

Desde o ano passado, quando se declarou culpado, houve dúvidas sobre o que o antigo conselheiro tinha decidido fazer. Os apoiantes de Trump sempre defenderam que ele foi forçado a confessar algo que não fez. Agora, e de acordo com o relatório de Robert Mueller, sabe-se que Flynn tem ajudado os investigadores há mais tempo e em mais investigações do Departamento de Justiça do que se pensava.

Procurador especial Robert Mueller Foto: Michael Reynolds/EPA

Os detalhes sobre as informações que Michael Flynn deu ao procurador especial não são conhecidos, já que nos documentos divulgados publicamente a maior parte do texto está riscada a negro. Há pelo menos três investigações ainda a decorrer e revelar algumas informações pode prejudicá-las. Os advogados do antigo general, no pedido de clemência que fizeram ao tribunal, esclareceram que mesmo antes de se declarar culpado, Flynn esteve reunido cinco vezes com a equipa de Mueller. Entregou milhares de documentos e até levou à abertura de um novo inquérito por um crime que os investigadores desconheciam. Os advogados de defesa pedem, por isso, que ele seja condenado com pena suspensa e obrigado a cumprir serviço comunitário.

Apesar da recomendação do procurador especial, o juiz Emmet Sullivan, que esta terça-feira decide o futuro do antigo militar, pode optar por uma pena efetiva até seis meses, tendo em conta a gravidade dos crimes. Apesar de tudo, Flynn tem melhores hipóteses do que há um ano, quando se confessou culpado. Nessa altura, todos acreditavam que ele seria condenado a uma longa pena.