Cruel, excêntrico e ambicioso são adjetivos usados com frequência para descrever Pablo Escobar, o narcotraficante mais poderoso da década de 1980, que morreu há 25 anos. E os epítetos não podiam ser mais verdadeiros. O criminoso colombiano roubou, matou e não olhou a meios para construir o seu império.

A vida mirabolante de Pablo Escobar deu origem a livros, filmes e séries (como a famosa produção da Netflix "Narcos"), que transformaram o criminoso numa figura pop dos dias de hoje - ainda que já tenha passado um quarto de século desde a data da sua morte.

Das lápides de cemitérios ao império da cocaína

Escobar entrou no mundo do crime ainda adolescente e as primeira atividades ilegais nada tinham que ver com o narcotráfico. Aquele que foi mais tarde apelidado "o rei da cocaína" começou por contrabandear equipamentos de som e roubar lápides de cemitérios para depois as revender.

À medida que a indústria da cocaína crescia na Colômbia, Escobar envolveu-se no contrabando de droga e montou, em meados da década de 1970, o cartel de Medellín - que produzia, transportava e vendia cocaína.

Uma década depois, já o cartel de Medellín dominava o comércio dessa droga, fornecendo 80% da cocaína do mundo.

A fortuna

Quatro em cada cinco dos americanos que consumiam cocaína, nos anos 1980, usavam o "produto" de Escobar, o que valeria ao cartel cerca de 420 milhões de dólares por semana. Escobar tornou-se, assim, um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna declarada de 25 mil milhões.

Com os lucros do negócio, Escobar construiu uma série de casas que mais pareciam palácios. A mais imponente era a residência Hacienda Nápoles, uma propriedade com 2.800 hectares, localizada entre Bogotá e Medellín.

A mansão incluía um campo de futebol, estátuas de dinossauros, lagos artificiais, uma arena de touradas, uma pista para aviões, um campo de ténis e um zoológico.

Uma das estátuas de dinossauros que pertencia a Pablo Escobar Foto: AP Photo/Fernando Llano

Para além dos luxos pessoais, Escobar construiu hospitais, estádios e abrigos para os pobres, o que levou a que muitos o considerassem uma espécie de "Robin Hood".

Foi este lado filantrópico que valeu a Pablo Escobar um lugar no Congresso colombiano, em 1982. Dois anos mais tarde, foi forçado a renunciar depois de uma campanha expor as suas atividades criminosas. O ministro da Justiça, Rodrigo Lara, que liderou os esforços desta campanha foi assassinado.

Os hipopótamos de Escobar que ainda hoje assustam a população

O zoológico privado da casa de Escobar abrigava cerca de 200 animais, incluindo elefantes, avestruzes, zebras, camelos e girafas, contrabandeadas para o país a bordo dos aviões de droga de Escobar.

Depois da morte do narcotraficante, a maioria dos animais foi transferida para jardins zoológicos. No entanto, quatro hipopótamos foram deixados para trás.

Os animais deixados ao abandono multiplicaram-se e, neste momento, já são mais de 40, de acordo com a euronews. Os hipopótamos de Escobar são potencialmente perigosos e já danificaram fazendas e inspiraram medo nos habitantes locais. As autoridades começaram, inclusive, a castrar os hipopótamos machos para conseguirem controlar a população.

"Plata o plomo". Os inimigos de Escobar

Escobar regia-se pelo lema "plata o plomo", que significa "prata" (suborno) ou "chumbo" (balas) e não se coibiu de fazer valer a segunda opção. Matou polícias, funcionários do governo e civis, muitas vezes indiscriminadamente. O cartel foi, inclusivamente, acusado de detonar uma bomba num avião que transportava um suposto informador, matando cerca de 100 pessoas.

Ao longo da vida, Escobar foi acumulando inimigos e o ódio dos Estados Unidos da América, destino da maior parte da cocaína traficada pelo cartel. O Governo americano passou a considerá-lo um dos principais alvos da guerra contra as drogas, o que provocou uma retaliação ainda maior de Escobar, que terá dito que "preferia ter um túmulo na Colômbia do que uma cela nos Estados Unidos da América".

Foto: Fredy Amariles/ Reuters

Os EUA iniciaram uma caça ao homem e acabaram por conseguir que Escobar se rendesse, em 1991, mas as condições em que o narcotraficante ficou detido em nada se assemelham às condições a que os criminosos comuns têm direito.

La Catedral

Ao contrário do que acontece a quem comete crimes sangrentos como os de Escobar, o narcotraficante teve direito a escolher como queria estar preso.

O "rei da cocaína" foi autorizado a construir uma prisão de luxo, que ficou conhecida como La Catedral, com discoteca, sauna, cascata, campo de futebol, telefones, computadores e máquinas de fax.

Depois de Escobar torturar e matar dois membros do cartel dentro da sua própria prisão, as autoridades decidiram transferi-lo para uma prisão menos cómoda.

No entanto, em julho de 1992, e ainda antes da transferência, Escobar conseguiu fugir. Um ano depois, no dia a seguir ao seu 44.º aniversário, foi encontrado em Medellín, e morreu durante o tiroteio com as autoridades.

Há ainda teorias que avançam que Pablo Escobar tenha posto fim à própria vida, convicções que aumentam o mistério à volta do narcotraficante - odiado por uns e amado por tantos outros.