Lula da Silva pode ser libertado. Decisão é do Supremo Tribunal brasileiro

O juiz Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido interposto pelo partido comunista do Brasil e determinou a libertação dos presos que estão detidos devido a condenações na segunda instância da justiça brasileira, isto é, que estejam detidos a aguardar recurso. A decisão é provisória e pode afetar o ex-Presidente Lula da Silva.

"Defiro a liminar para, reconhecendo a harmonia, com a Constituição Federal, do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual", revela o magistrado na decisão, citado pelo jornal Globo .

O advogado de Lula da Silva, Cristiano Zanine, já reagiu à decisão e vai pedir, ainda esta quarta-feira, à justiça de Curitiba, que o ex-Presidente seja solto, conta o jornal Folha de São Paulo .



A líder do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, confirmou que a defesa pediu a libertação de Lula da Silva e espera que o pedido seja aceite ainda esta quarta-feira.

"Acabamos de peticionar a solicitação do alvará de soltura para Lula [da Silva]. Abrimos mão do exame de corpo de delito #LulaLivre HOJE", escreveu no Twitter.

O ex-Presidente brasileiro foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção e lavagem de dinheiro.