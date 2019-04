Deputado é piada de 1.º de Abril

"Fica instituído o dia 1º de abril como 'O Dia Em Que O Socialismo Deu Certo No Estado de Santa Catarina'". A frase, exibida com pompa nas redes sociais, consta como primeiro artigo de um projeto de lei do deputado estadual catarinense Bruno Souza.

No segundo artigo lê-se: "Esta lei nunca entrará em vigor".

A graça de dia das mentiras de Souza, eleito pela primeira vez deputado estadual por Santa Catarina, o segundo Estado mais meridional do Brasil, cuja capital é Florianópolis, teve resultados online imediatos, em forma de comentários de eleitores, quase todos negativos, mesmo daqueles que também não gostam do socialismo.

"Imagina se todos os deputados estaduais, federais e vereadores do Brasil fizessem isso. Muito papel e tinta jogados fora. Enquanto isso o dinheiro sai do "contribuinte". Brincadeira desnecessária", criticou um eleitor na página de Facebook do deputado.

"A publicação foi desnecessária. Há muito para fazer para melhorar a vida da população e honrar o salário que te pagamos. O senso de humor é sempre bom, mas não às custas do erário público", afirmou outro.

Souza respondeu a todos, por um lado zangado, por outro triste por a sua sátira ao socialismo não ter tido sucesso.

Mas teve, porque o humor involuntário é sempre o mais poderoso. Por mais incrível que possa parecer a quem olha de fora o incompreensível sistema partidário do Brasil, o partido do jovem deputado que odeia o socialismo é, nada menos, do que o PSB, Partido Socialista Brasileiro.